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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Конференция ДНЯО завершилась без принятия итогового документа

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) завершилась без принятия итогового документа, объявил ее председатель Густаво Злаувинен.

"Несмотря на интенсивные консультации, конференция не смогла достичь договоренности по субстантивной части проекта итогового документа", - сказал он.

В свою очередь замдиректора Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил на заключительном заседании конференции, что "к сожалению, консенсуса по этому документу нет". Он отметил, что ряд стран, включая Россию, были "не согласны с целым рядом вопросов", которые носят "откровенно политический характер", сообщают СМИ.

Российский дипломат пояснил, что для принятия документа было "важно обеспечить баланс в учете позиций государств", однако этого добиться не удалось.

Для принятия итогового документа он должен был одобрен 191 страной - всеми участниками ДНЯО.

Следующая обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году, объявил на заключительном заседании Злаувинен.

Ранее на этой неделе постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза заявляла, что администрация президента Джо Байдена стремится к консенсусу по итоговому документу. Постпред РФ Василий Небензя заявил в ответ, что Вашингтон и его союзники стремятся "политизировать" документ, "ставя свои геополитические интересы (...) выше коллективных потребностей в укреплении глобальной безопасности".

"На фоне фактического саботажа коллективным Западом архитектуры глобальной безопасности Россия продолжает делать все возможное, чтобы сохранить на плаву хотя бы ее ключевые, жизненно важные элементы", - сказал Небензя.

Густаво Злаувинен Игорь Вишневецкий
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