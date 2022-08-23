В Минобороны РФ сообщили об уничтожении в Сирии лагеря группировки "Джабхат ан-Нусра"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Минобороны России сообщили об уничтожении в Сирии штаба боевиков "Джабхат ан-Нусра" (террористическая группировка, запрещена в РФ).

"ВКС России уничтожили лагерь террористов "Джабхат ан-Нусра", причастных к обстрелам населенных пунктов в районах Хан-Шейхун и Серакаб провинции Идлиб", - заявил на брифинге во вторник замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Он уточнил, что "ликвидированы узел связи и штаб боевиков, а также склад артиллерийских боеприпасов".

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций "Джабхат ан-Нусра".