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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Ударами ВКС поражены цеха "Мотор Сич" в Запорожье, где шел ремонт украинcких вертолетов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что нанесен удар по территории украинского завода "Мотор Сич" в Запорожье.

"Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода "Мотор Сич" поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов воздушных сил Украины", - сообщил на брифинге в воскресенье официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он заявил, что за сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 54-й механизированной бригады в районе Курахово Донецкой народной республики, а также 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 139-ти районах.

Хроника 24 февраля – 28 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Запорожье Мотор Сич Минобороны РФ ВКС РФ
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