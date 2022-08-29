Greenpeace предложил оставить европейские газовые электростанции "вне рынка"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Greenpeace CR предлагает государствам ЕС не учитывать эксплуатационные расходы газовых электростанций при определении биржевой цены на электроэнергию. Об этом сообщается в релизе организации.

Предполагается, что это поможет существенно снизить цены на электроэнергию в тех странах Евросоюза, где из газа производится относительно мало электроэнергии. В частности, в выигрыше может оказаться Чехия, где в 2021 году газовые электростанции покрывали лишь 7% внутреннего потребления.

Отмечается, что на данный момент биржевая стоимость электроэнергии определяется чрезвычайно дорогим газом, стоимость которого с января 2021 года выросла в 16 раз. Дело в том, что механизм ценообразования учитывает эксплуатационные расходы "самой дорогой" электростанции, работа которой необходима для удовлетворения спроса. В то же время другие электростанции, которым производство э/э обходится дешевле, получают сверхприбыли.

"Если конечной электростанцией является газовая, цена на электроэнергию резко возрастает, особенно на спотовом рынке. (...) Очевидно, что пока цена на электроэнергию определяется газом, рынок будет рушиться: электроэнергия будет чрезвычайно дорогой, у людей не будет средств для оплаты, в то время как коммунальные предприятия будут получать огромные прибыли. Решение очевидно – избавиться от влияния, которое имеют на рынке газовые электростанции", - говорится в релизе экоактивистов.

В таком случае "самой дорогой" станет угольная электростанция, способная в текущих условиях предложить электричество втрое дешевле, чем любая газовая электростанция. По расчетам Greenpeace, при таком подходе цена на электроэнергию может снизиться с 600 евро примерно до 200 евро за мегаватт-час.

При этом электричество газовой генерации предлагается закупать только в периоды пикового потребления и напрямую, по цене, соответствующей уровню затрат на ее производство.

"Можно ожидать, что некоторые страны (например, Германия) могут препятствовать этому шагу, потому что они потребляют много газа и для них это системное изменение будет не таким выгодным, как для других", - отмечает Greenpeace.

Как сообщает чешское информагентство СTK, министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела (Jozef Sikela) созывает 9 сентября внеочередное заседание Европейского энергетического совета. На нем предлагается обсудить меры по "отделению" цен на газ от цен на электроэнергию, в том числе инициативу определения максимальной цены на используемый в генерации газ.