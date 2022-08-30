Начало 20-го съезда Компартии Китая запланировано на 16 октября в Пекине
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) предложит провести 20-й съезд партии 16 октября, сообщает во вторник Синьхуа.
"Политбюро ЦК КПК предложит созвать 20-й съезд КПК 16 октября в Пекине", - передает агентство.
На съезде подведут итоги работы партии за последние пять лет, обсудят основные достижения и сформулируют основные направления политики страны.
На съезде также планируется избрать новых членов Центрального комитета КПК и Центральной дисциплинарной комиссии КПК.
Ожидается, что в работе съезда примут участие 2,3 тыс. делегатов КПК, в которую входят 90 млн человек.