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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Начало 20-го съезда Компартии Китая запланировано на 16 октября в Пекине

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) предложит провести 20-й съезд партии 16 октября, сообщает во вторник Синьхуа.

"Политбюро ЦК КПК предложит созвать 20-й съезд КПК 16 октября в Пекине", - передает агентство.

На съезде подведут итоги работы партии за последние пять лет, обсудят основные достижения и сформулируют основные направления политики страны.

На съезде также планируется избрать новых членов Центрального комитета КПК и Центральной дисциплинарной комиссии КПК.

Ожидается, что в работе съезда примут участие 2,3 тыс. делегатов КПК, в которую входят 90 млн человек.

Китай
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