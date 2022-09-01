Миссия МАГАТЭ начала проходить контроль в пункте пропуска на линии соприкосновения

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Делегация МАГАТЭ в настоящее время находится на пункте пропуска, в скором времени специалисты направятся на Запорожскую АЭС, заявил глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий.

"Основное тело этого конвоя, которое было задержано украинской стороной, сейчас уже проходит (...) у нас через контроль", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Балицкий добавил, что "через считанные минуты они продолжат свое движение в направление атомной станции".

Он подчеркнул, что миссия МАГАТЭ не успеет обследовать ЗАЭС за сутки.

Балицкий отметил, что миссия МАГАТЭ провела в пункте пропуска на линии соприкосновения порядка двух часов.

"Мы все сделаем для объективности, чтобы станция была показана во всех ракурсах, в которых они попросят", - сказал Балицкий.

Официально полная программа миссии на АЭС не озвучивалась. По словам главы Балицкого, она рассчитана на один день. Он предположил, что эксперты осмотрят два работающих реактора, хранилище отходов и систему охлаждения. Также планируется показать им результаты обстрелов.