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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Сотни рейсов авиакомпании Lufthansa отменили в связи с забастовкой пилотов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Сотни рейсов авиакомпании Lufthansa были отменены в пятницу в связи с забастовкой пилотов, которые требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда, сообщает Associated Press.

Всего из-за забастовки пришлось отменить около 800 рейсов во Франкфурте и Мюнхене. По словам представителей Lufthansa, в связи с забастовкой будут нарушены планы более 100 тыс. пассажиров.

В авиакомпании заявили, что предложили старшим пилотам единовременную надбавку в размере 900 евро, что является повышением на 5%, и повышение на 18% для начинающих пилотов.

В четверг сообщалось, что профсоюз Vereinigung Cockpit, представляющий немецких пилотов, призвал своих членов в Lufthansa и Lufthansa Cargo устроить забастовку с 00:01 до 23:59 по центральноевропейскому времени 2 сентября. В профсоюзе требуют повышения зарплаты на 5,5% в этом году и автоматическому повышению выше уровня инфляции в 2023 году.

Летом крупные транспортные забастовки прошли в ряде европейских стран. В частности, в Великобритании, сотрудники железнодорожной сферы и метрополитена Лондона выражали недовольство условиями труда и зарплатой.

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