Европейские фондовые рынки завершили торги в пятницу уверенным подъемом

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги в пятницу уверенным подъемом благодаря надеждам на замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Данные о безработице в Штатах показали некоторое "охлаждение" рынка труда, что, по мнению экспертов, снижает необходимость продолжения Федеральной резервной системой (ФРС) резких темпов подъема ставки.

Поддержку европейским рынкам также оказало снижение цен на газ на ожиданиях возобновления работы российского газопровода "Северный поток" 3 сентября. Уже после закрытия европейских рынков "Газпром" сообщил, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины "Северного потока" выявило "грубейшие нарушения", и газопровод не будет работать без их устранения.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка вырос на 2,04% и составил 415,97 пункта. По итогам недели в целом индикатор снизился на 2,4%.

Германский индекс DAX прибавил 3,33%, французский САС 40 - 2,21%, британский FTSE 100 - 1,86%, итальянский FTSE MIB - 2,91%, испанский IBEX 35 - 1,62.

На следующей неделе пройдет заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), который может вновь поднять ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), чтобы сдержать инфляцию в регионе.

Согласно опубликованным в пятницу статданным, цены производителей в еврозоне в июле подскочили на 4% по сравнению с июнем - максимальными темпами за 4 месяца. Темпы роста цен на энергоносители ускорились до 9% с 3%, на товары недлительного пользования - до 1,2% с 0,8%, на средства производства - до 0,8% с 0,4%.

В годовом выражении цены производителей в еврозоне увеличились в июле на 37,9%, что является рекордным подъемом.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 в пятницу стали бумаги инвестиционной компании Ashmore Group Plc (+9,06%), лидером снижения - акции энергетической компании Orron Energy AB (-3,5%).

В Германии среди лидеров роста акции Volkswagen AG (+6,7%), Deutsche Bank (+5,45%) и Siemens AG (+5,28%), во Франции - Societe Generale (+4,7%), Airbus (+4,2%) и STMicroelectrinics (+4%), в Великобритании - Prudential Plc (+6,2%) и Smith & Nephew Plc (+5,7%).

Котировки акций британских застройщиков снизились вслед за ухудшением рекомендаций для сектора аналитиками HSBC. Эксперты прогнозируют спад на рынке недвижимости в результате повышения процентных ставок по ипотеке и снижения цен на жилье. Прибыли без учета процентных и налоговых выплат (EBIT) британских застройщиков в следующем фингоду будут в среднем на 43% ниже, чем в текущем, полагают в HSBC.

Акции Barratt Developments Plc потеряли в цене 1,2%, Bellway Plc - 0,9%, Persimmon Plc - 1,9%, Taylor Wimpey Plc - 0,2%.

Акции Shell подорожали на 2,2%. Ранее стало известно, что британская нефтегазовая компания совместно с американской Exxon Mobil Corp. продает СП в Калифорнии Aera Energy LLC германской инвесткомпании IKAV Capital Partners GmbH.

Кроме того, западные СМИ сообщили в пятницу, что главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден может уйти в отставку уже в следующем году после девяти лет пребывания на посту.