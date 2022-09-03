Минобороны РФ сообщило о перехвате 44 снарядов HIMARS на Украине

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило о перехвате 44 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях.

"Уничтожены в воздухе три тактические ракеты "Точка-У" в районах Червоный Маяк, Чернобаевка и Тягинка Херсонской области, а также 60 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 - РСЗО HIMARS, 12 - "Ольха", 4 - "Ураган" в районах населенных пунктов Антоновка, Берислав, Новая Каховка, Саги Херсонской области, переправы в районе Дарьевского моста, Капитоловка, Купянск, Каменка Харьковской области и Токмак Запорожской области", - сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он сказал, что российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три украинских беспилотника, в том числе, "Байрактар-ТБ2" в районе Каховки в Херсонской области.

HIMARS - американская реактивная система залпового огня, поступила на вооружение армии Украины в рамках западной военной помощи.

"В районе Константиновки Донецкой народной республики уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчета", - сообщил он.

Конашенков также сообщил, что в районе Константиновки сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады. Ликвидировано до 120 украинских военных и 11 единиц военной техники.

По его словам, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией "за сутки поражены 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 157-и районах".

"Уничтожены шесть складов боеприпасов в районах населённых пунктов Великое Артаково, Вознесенск Николаевской области, Орехов Запорожской области, Меловая Харьковской области, Курахово и Краматорск в Донецкой Народной Республике, а также хранилище топлива 60-й пехотной бригады ВСУ в районе Краматорска", - сообщил Конашенков.

Летчики Воздушно-космических сил уничтожили более ста военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и 14 единиц бронированной и автомобильной техники в населенном пункте Славянск (ДНР).

Вооруженные силы Украины за сутки понесли большие потери при безуспешных попытках закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, заявил Конашенков.

"За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих", - сказал представитель министерства.

В Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25, в Днепропетровской области - истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения противорадиолокационных ракет HARM.

По словам Конашенкова, всего с начала специальной военной операции уничтожено 286 украинских самолетов, 151 вертолет, 1867 беспилотник, 372 зенитных ракетных комплекса, 4776 танков и других бронемашин, 824 боевые машины РСЗО, 3366 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5250 единиц специальной военной автомобильной техники.