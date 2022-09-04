К тушению природных пожаров на севере Казахстана привлечены военные

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Костанайскую область Казахстана прибывают военнослужащие из других регионов для оказания помощи в тушении природных пожаров, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны республики.

"Первыми к местам пожаров прибыли более 120 десантников, переброшенных из столицы военно-транспортной авиацией, а также 45 военнослужащих постоянного состава местной бригады территориальной обороны, оказывающие помощь в эвакуации населения", - говорится в сообщении.

Кроме того, из регионального командования "Восток" направлена колонна из 31 единицы спецтехники и 38 военнослужащих. Порядка 10 единиц спецтехники направлено в Костанайскую область из регионального командования "Астана".

Военно-воздушными силами задействована военно-транспортная авиация для переброски материальных средств и личного состава к кризисному району, а также четыре транспортно-боевых вертолета с системами пожаротушения на специальной подвеске, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в Костанайской области со 2 сентября горят несколько лесных массивов. Тушение пожаров осложняется жаркой погодой и сильным ветром. Общая площадь возгорания к утру воскресенья превысила 43 тыс. га.

Из-за пожаров эвакуированы более 1840 человек из сел Озерное, Аманкарагай, Калинино, Лесное. Огнем уничтожено и повреждено более сотни строений. По данным МЧС, в результате пожаров пострадали 10 человек, погиб 86-летний инвалид, отказавшийся от эвакуации.

В тушении задействованы более 700 человек, порядка 110 единиц техники, три вертолета и пять пожарных поездов.