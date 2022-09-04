Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

К тушению природных пожаров на севере Казахстана привлечены военные

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Костанайскую область Казахстана прибывают военнослужащие из других регионов для оказания помощи в тушении природных пожаров, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны республики.

"Первыми к местам пожаров прибыли более 120 десантников, переброшенных из столицы военно-транспортной авиацией, а также 45 военнослужащих постоянного состава местной бригады территориальной обороны, оказывающие помощь в эвакуации населения", - говорится в сообщении.

Кроме того, из регионального командования "Восток" направлена колонна из 31 единицы спецтехники и 38 военнослужащих. Порядка 10 единиц спецтехники направлено в Костанайскую область из регионального командования "Астана".

Военно-воздушными силами задействована военно-транспортная авиация для переброски материальных средств и личного состава к кризисному району, а также четыре транспортно-боевых вертолета с системами пожаротушения на специальной подвеске, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в Костанайской области со 2 сентября горят несколько лесных массивов. Тушение пожаров осложняется жаркой погодой и сильным ветром. Общая площадь возгорания к утру воскресенья превысила 43 тыс. га.

Из-за пожаров эвакуированы более 1840 человек из сел Озерное, Аманкарагай, Калинино, Лесное. Огнем уничтожено и повреждено более сотни строений. По данным МЧС, в результате пожаров пострадали 10 человек, погиб 86-летний инвалид, отказавшийся от эвакуации.

В тушении задействованы более 700 человек, порядка 110 единиц техники, три вертолета и пять пожарных поездов.

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Решение о формате участия Путина в саммите G20 примут с учетом фактора безопасности

Число случаев COVID-19 в мире превысило 604 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 604 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 сентября

Блинкен приветствовал назначение генсеком ООН нового спецпредставителя по Ливии

Тайвань разместил противодронные пушки на прибрежных островах из-за китайских беспилотников

Тайвань разместил противодронные пушки на прибрежных островах из-за китайских беспилотников

Глава Минфина Франции поддержал призыв ограничить цены на российский газ

Площадь пожаров на севере Казахстана утроилась за несколько часов

Правительство РФ согласилось с учреждением российского генконсульства в Гродно

Эрдоган предложил Путину посредничество в решении проблемы Запорожской АЭС

Эрдоган предложил Путину посредничество в решении проблемы Запорожской АЭС

Минобороны РФ представит факты нарушения США и Украиной конвенции о запрещении биооружия

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });