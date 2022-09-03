Площадь пожаров на севере Казахстана утроилась за несколько часов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Площадь лесного пожара в Костанайской области на севере Казахстана достигла 9,4 тыс. га, сообщил начальник центра управления в кризисных ситуациях МЧС страны Айбол Акбаров.

"По состоянию на 23:00 (местного времени) 3 сентября общая площадь пожара составила 9 тыс. 400 га", - сказал Акбаров.

По данным на 18:00 местного времени площадь пожара достигала 3 тыс. га.

Акбаров уточнил, что из населенных пунктов Озерное, Калинина, Лесное, Аманкарагай эвакуированы 1841 человек. По его словам, в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В настоящее время в тушении пожара задействованы 51 единица техники, три воздушных судна, четыре пожарных поезда, 350 человек. Дополнительно к месту пожара будут направлены 98 сотрудников МЧС и 17 единиц техники.

В Костанайской области с 2 сентября бушует пожар в нескольких лесных массивах. Тушение пожара осложняется высокой температурой воздуха - до +36 градусов, порывами ветра до 28 м/с.