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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Площадь пожаров на севере Казахстана превысила 40 тыс. га

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Костанайской области Казахстана площадь пожара увеличилась до 43 тыс. га, сообщил глава МЧС республики Юрий Ильин.

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"Общая площадь возгорания составляет более 43 тысяч гектаров из 106 тысяч лесного фонда данного лесничества. Имеется восемь активных очагов, где вероятно возникновение возгорания, в том числе верхового", - сказал Ильин на брифинге в воскресенье.

По состоянию на 23:00 субботы общая площадь пожара составляла 9,4 тыс. га.

По словам министра, для недопущения распространения огня на жилые постройки в населенных пунктах создано три боевых участка, где активно ведется работа силами подразделений МЧС и других структур.

Как сообщалось, в Костанайской области со 2 сентября горят несколько лесных массивов. Тушение осложняется жаркой погодой и сильным ветром.

Из-за пожаров эвакуированы более 1 840 человек из сел Озерное, Аманкарагай, Калинино, Лесное. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. По данным МЧС, в результате пожаров пострадали 10 человек, погиб 86-летний мужчина-инвалид, отказавшийся от эвакуации.

Казахстан Костанайская область
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