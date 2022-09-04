Площадь пожаров на севере Казахстана превысила 40 тыс. га

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Костанайской области Казахстана площадь пожара увеличилась до 43 тыс. га, сообщил глава МЧС республики Юрий Ильин.

"Общая площадь возгорания составляет более 43 тысяч гектаров из 106 тысяч лесного фонда данного лесничества. Имеется восемь активных очагов, где вероятно возникновение возгорания, в том числе верхового", - сказал Ильин на брифинге в воскресенье.

По состоянию на 23:00 субботы общая площадь пожара составляла 9,4 тыс. га.

По словам министра, для недопущения распространения огня на жилые постройки в населенных пунктах создано три боевых участка, где активно ведется работа силами подразделений МЧС и других структур.

Как сообщалось, в Костанайской области со 2 сентября горят несколько лесных массивов. Тушение осложняется жаркой погодой и сильным ветром.

Из-за пожаров эвакуированы более 1 840 человек из сел Озерное, Аманкарагай, Калинино, Лесное. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. По данным МЧС, в результате пожаров пострадали 10 человек, погиб 86-летний мужчина-инвалид, отказавшийся от эвакуации.