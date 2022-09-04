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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Режим ЧС объявлен в Костанайской области Казахстана из-за пожаров

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Костанайской области Казахстана, где третьи сутки бушуют природные пожары, объявлен режим ЧС местного масштаба, сообщила пресс-служба областного акимата (администрации - ИФ).

"На сегодняшний день объявлена ЧС местного масштаба по Костанайской области", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

В пресс-службе отметили, что из резерва акимата области направлены средства для оказания помощи пострадавшим, в первую очередь, на проживание и питание.

Как проинформировал глава региона Архимед Мухамбетов, "у пострадавших есть выбор на строительство нового дома или получить компенсацию", отмечается в сообщении.

По данным властей, из пострадавших населенных пунктов эвакуировано 1 800 человек, из них в школах размещены около 200. "Многие вернулись в свои дома, удостоверившись в безопасности, остальные уезжают к родственникам", - говорится в информации.

Мухамбетов отметил, что строительство домов будет реализовано за короткие сроки.

"Сегодня пострадало 108 строений, из них 98 домов полностью сгорели. Сейчас главная задача - полностью локализовать пожар. Крупные предприятия и малый бизнес не отстают в стороне и всячески помогают пострадавшим. В ближайшие дни общественность планирует открыть фонд, где все неравнодушные граждане могут оказывать поддержку", - добавили в пресс-службе.

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Как сообщалось, в Костанайской области со 2 сентября бушуют лесные пожары, тушение которых осложняется жаркой погодой и сильным ветром. Общая площадь возгорания к утру воскресенья превысила 43 тыс. га.

Из-за пожаров эвакуированы более 1 840 человек из сел Озерное, Аманкарагай, Калинино, Лесное. Огнем уничтожено и повреждено более сотни строений. По данным МЧС, в результате пожаров пострадали 10 человек, погиб 86-летний инвалид, отказавшийся от эвакуации.

В тушении задействованы более 1 330 человек, порядка 160 единиц техники, шесть вертолетов и пять пожарных поездов. К ликвидации пожаров привлечены военные и Нацгвардия.

Казахстан
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