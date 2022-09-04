Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Пожарным удалось справиться с огнем в населенных пунктах на севере Казахстана

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Костанайской области Казахстана очаги возгорания в населенных пунктах полностью потушены, сообщил в воскресенье глава МЧС республики Юрий Ильин.

"По состоянию на 18:00 ситуация остается сложной, но стабильной. Рисков распространения огня на жилые массивы отсутствует. Очаги возгорания в населенных пунктах полностью потушены. Сейчас активно работаем по снижению возгорания в лесной зоне", - сказал он на брифинге.

"На данный момент все верховые пожары мы подавили, сейчас идет борьба с низовыми пожарами, - отметил Ильин. - Там, где нет угрозы для жизни, мы привлекаем пожарные части местных ТОО. Обстановка стабильная, контролируемая".

Глава МЧС не исключил, что причиной пожаров мог стать человеческий фактор, "поскольку никаких природных явлений в виде грозовых разрядов в последние дни у нас не происходило".

В миреРежим ЧС объявлен в Костанайской области Казахстана из-за пожаровЧитать подробнее

Как сообщалось, в Костанайской области со 2 сентября бушуют лесные пожары, тушение которых осложняется жаркой погодой и сильным ветром. Общая площадь возгорания к утру воскресенья превысила 43 тыс. га.

Из-за пожаров эвакуированы более 1 840 человек из сел Озерное, Аманкарагай, Калинино, Лесное. Огнем уничтожено и повреждено более сотни строений. По данным МЧС, в результате пожаров пострадали 10 человек, погиб 86-летний инвалид, отказавшийся от эвакуации.

В тушении задействованы 1 475 человек, порядка 160 единиц техники, шесть вертолетов, самолет Ан-2 "КазАвиаЛесоохраны" и пять пожарных поездов. К ликвидации пожаров привлечены военные и Нацгвардия. В регионе объявлена ЧС местного масштаба.

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Посол США Салливан покинул Москву в связи с завершением своей миссии

Посол США Салливан покинул Москву в связи с завершением своей миссии
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о попытке армии Украины атаковать ЗАЭС беспилотниками

Песков заявил, что переговоры с Зеленским могут идти лишь о выполнении Киевом условий Москвы

Песков заявил, что переговоры с Зеленским могут идти лишь о выполнении Киевом условий Москвы
Пандемия коронавируса

Власти КНР пытаются сдержать COVID-19 в многомиллионном городе Чэнду

Власти КНР пытаются сдержать COVID-19 в многомиллионном городе Чэнду

Власти Запорожья допустили, что эксперты МАГАТЭ могут остаться на ЗАЭС после 5 сентября

Решение о формате участия Путина в саммите G20 примут с учетом фактора безопасности

Число случаев COVID-19 в мире превысило 604 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 604 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 сентября

Блинкен приветствовал назначение генсеком ООН нового спецпредставителя по Ливии

Тайвань разместил противодронные пушки на прибрежных островах из-за китайских беспилотников

Тайвань разместил противодронные пушки на прибрежных островах из-за китайских беспилотников
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });