Пожарным удалось справиться с огнем в населенных пунктах на севере Казахстана

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Костанайской области Казахстана очаги возгорания в населенных пунктах полностью потушены, сообщил в воскресенье глава МЧС республики Юрий Ильин.

"По состоянию на 18:00 ситуация остается сложной, но стабильной. Рисков распространения огня на жилые массивы отсутствует. Очаги возгорания в населенных пунктах полностью потушены. Сейчас активно работаем по снижению возгорания в лесной зоне", - сказал он на брифинге.

"На данный момент все верховые пожары мы подавили, сейчас идет борьба с низовыми пожарами, - отметил Ильин. - Там, где нет угрозы для жизни, мы привлекаем пожарные части местных ТОО. Обстановка стабильная, контролируемая".

Глава МЧС не исключил, что причиной пожаров мог стать человеческий фактор, "поскольку никаких природных явлений в виде грозовых разрядов в последние дни у нас не происходило".

Как сообщалось, в Костанайской области со 2 сентября бушуют лесные пожары, тушение которых осложняется жаркой погодой и сильным ветром. Общая площадь возгорания к утру воскресенья превысила 43 тыс. га.

Из-за пожаров эвакуированы более 1 840 человек из сел Озерное, Аманкарагай, Калинино, Лесное. Огнем уничтожено и повреждено более сотни строений. По данным МЧС, в результате пожаров пострадали 10 человек, погиб 86-летний инвалид, отказавшийся от эвакуации.

В тушении задействованы 1 475 человек, порядка 160 единиц техники, шесть вертолетов, самолет Ан-2 "КазАвиаЛесоохраны" и пять пожарных поездов. К ликвидации пожаров привлечены военные и Нацгвардия. В регионе объявлена ЧС местного масштаба.