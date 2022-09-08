В Мелитополе восстановили прерванное обстрелами электроснабжение

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение нескольких регионов подконтрольной РФ части Запорожской области, в частности Мелитополя, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

"После очередного обстрела со стороны боевиков ВСУ произошло массовое отключение электроэнергии... Через час подача электроэнергии была восстановлена", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным Рогова, под отключение попали три крупнейших города региона - Мелитополь, Бердянск и Энергодар.

Восстановление электроснабжения "Интерфаксу" подтвердили в администрации Мелитополя. Энергодар, по данных местных властей, пока остается без света.

Ранее сообщалось об артиллерийском обстреле Энергодара, где находится Запорожская АЭС, со стороны вооруженных сил Украины.