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Рига добивается независимости Латвийской православной церкви от Московского патриархата

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент Латвии Эгил Левитс внес в Сейм законопроект об изменении статуса Латвийской православной церкви (ЛПЦ), чтобы она впредь осуществляла свою деятельность полностью самостоятельно и независимо от Московского патриархата.

По словам Левитса, предложенный им закон восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть патриарха Московского над церковью в Латвии.

"Принятием поправок к закону Латвийское государство признаёт, что Латвийская православная церковь является полностью самостоятельной и независимой (автокефальной) церковью. Она не зависит от власти любой другой церкви за пределами Латвии", - говорится в распространенном медиацентром президентской канцелярии заявлении Левитса.

"При вступлении закона в силу любое влияние или власть патриарха Московского над нашей православной церковью будет устранено. Отказ от какой-либо связи с патриархом Московским является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности", - подчеркнул президент.

Он отметил, что подготовленный законопроект согласован с председателем и руководителями всех фракций Сейма.

"Я услышал полное понимание ситуации и поддержку этой инициативы. Латвийская православная церковь также была проинформирована о подготовленном законопроекте", - сказал президент.

Латвия РПЦ
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