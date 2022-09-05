Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

По предписанию Госдепа десяткам российских дипломатов придется уехать из США к концу года

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Десятки российских дипломатов будут вынуждены покинуть США до конца года из-за введенных ограничений по срокам работы, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Исключительно в отношении российских дипломатов введены жесткие ограничения по срокам работы в Соединенных Штатах. Максимум - три года. Тогда как другие посольства могут держать своих сотрудников до пяти лет. Именно поэтому к концу 2022 года по предписанию Госдепа десятки коллег будут вынуждены уехать из США", - сказал Антонов в интервью "Российской газете".

Он отметил, что российское посольство в США работает "в непростых условиях".

"Климат отношений максимально отравлен. Здесь делают все, чтобы показать нам, что мы - изгои. Пытаются задавить нас масштабными санкциями. Естественно, это сказывается на работе посольства", - добавил посол.

По словам Антонова, общение российских дипломатов с Белым домом и госдепом носит "отрывочный характер".

"Очные контакты сведены к минимуму. Американские официальные лица готовы встречаться с нами только по тем вопросам, которые выгодны Вашингтону", - сказал он.

США Россия МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Сотни авиарейсов отменили в Южной Корее из-за тайфуна

Сотни авиарейсов отменили в Южной Корее из-за тайфуна

В Белоруссии обвиняемые в заговоре с целью захвата власти получили 11 и 10 лет колонии

Лиз Трасс станет новым британским премьером

Лиз Трасс станет новым британским премьером

В ЕС заявили, что наличие шенгена не гарантирует россиянам въезд в Европу

В ЕС заявили, что наличие шенгена не гарантирует россиянам въезд в Европу

Минобороны РФ заявило о перехвате украинского беспилотника возле ЗАЭС

Минобороны Эстонии решило подготовиться к партизанской войне

Минобороны Эстонии решило подготовиться к партизанской войне

В Калифорнии температура на неделе может достичь 46 градусов по Цельсию

В Калифорнии температура на неделе может достичь 46 градусов по Цельсию

Два сотрудника посольства РФ погибли при взрыве в Кабуле

Террорист-смертник совершил взрыв возле посольства РФ в Кабуле

Террорист-смертник совершил взрыв возле посольства РФ в Кабуле
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });