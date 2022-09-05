Боррель начал терять веру в быстрое заключение соглашения по возобновлению СВПД
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель с сожалением констатировал, что позиции участников переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе расходятся.
"Это, скорее, различные позиции. Тенденция тревожная. На кону процесс в целом. И если цель в том, чтобы быстро добиться согласия, я думаю, этого не получится", - признал глава дипломатии ЕС, отвечая в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе на вопрос о ситуации с СВПД.
"Я продолжаю консультации со всеми заинтересованными сторонами. В частности, с Соединенными Штатами, потому что замечания адресованы особенно им. Не только им, но они основная сторона, которой это адресовано. И далее посмотрим", - сказал Боррель.
Он напомнил, что 8 августа "представил совершенно сбалансированный текст (проекта соглашения - ИФ), который был синтезом всех позиций различных сторон".
"Моя обязанность как координатора, была в том, чтобы объявить: "Вот: мы останавливаемся здесь. Вот самый сбалансированный текст, которого можно было добиться, принимая во внимание все позиции. Этот текст был хорошо воспринят. Я получил положительные отклики от всех партнеров", - продолжил глава европейской дипломатии.
Он отметил, что после этого "была запущена процедура, которая может быть конструктивной в том случае, если она позволит прийти к общей позиции". "Первоначальные замечания, которые я получил, были резонными, я их учел, не очень при этом удаляясь от цели текста", - сообщил Боррель.
Но, в конечном счете, посетовал он, позиции стали расходиться.
"Я с сожалением вам сообщаю, что сегодня у меня меньше надежды, чем было пару дней назад. Я не думаю, что нам удастся быстро прийти к завершению", - подытожил высокий представитель ЕС по иностранным делам.
Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.
Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
Ранее представители ЕС представили то, что они назвали "окончательным текстом" соглашения, однако Иран выразил обеспокоенность по поводу некоторых его элементов, США также внесли свои собственные встречные предложения. В ЕС ответ Ирана на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении действия СВПД, как ранее сообщал Bloomberg со ссылкой на источник, был воспринят положительно.
Однако портал Politico сообщал, что ответ Тегерана на предложения западных участников переговоров по восстановлению СВПД был негативно воспринят в Вашингтоне.