Макрон пообещал помочь Германии с газом этой зимой в обмен на электричество

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что его страна готова оказать помощь Германии с поставками газа этой зимой.

"Мы проявим солидарность с Германией по вопросу газа, если зима будет суровой и Германии он понадобится", - приводят французские СМИ слова Макрона.

По его словам, для этого, в частности, потребуется открытие новых газовых терминалов - "нескольких в Германии и одного в Гавре".

Он добавил, что в обмен на газ Германия будет поставлять электричество во Францию.

Макрон также призвал к сокращению на 10% потребления энергоресурсов во Франции в ближайшие месяцы, чтобы избежать этой зимой таких мер, как нормирование потребления. Он отметил, что жителям и бизнесу нужно снижать количество потребляемых ресурсов, в частности посредством уменьшения отопления и отказа от использования кондиционеров.

"Лучшая энергия - это та, которую мы не потребляем", - сказал французский лидер на пресс-конференции.

Президент Франции добавил, что уже принял все необходимые меры, чтобы избежать перебоев в сфере энергоснабжения, через "диверсификацию источников производства, а также более активного использования возобновляемых источников и через атомную энергетику".

Ранее сообщалось, что власти Франции считают, что газа у них хватит на "обычную" зиму, а на случай холодов потребуется дополнительная подготовка. По словам министра экологического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше, "на случай нормальной зимы у нас достаточно объема газа, но, тем не менее, мы должны подготовиться на случай холодов".

При этом BFM TV сообщало, что если Франция, в целом, готова к зиме по запасам газа, то у нее могут возникнуть проблемы с электричеством, если зимний период окажется холоднее, чем обычно.