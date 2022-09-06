США осудили взрыв у посольства России в Кабуле

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил, что Соединенные Штаты осуждают взрыв у здания посольства РФ в Кабуле.

"Соединенные Штаты осуждают террористический акт, произошедший у здания российского посольства в Кабуле", - написал он в твиттере.

Дипломат выразил соболезнования семьям погибших или раненых.

"Это насилие не служит никакой цели", - отметил Уэст.

МИД РФ сообщил в понедельник, что 5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство, в результате погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие.

Начальник пресс-центра полиции Кабула Халид Задран сообщал со своей стороны, что в результате теракта вблизи посольства России в Кабуле погибли шесть человек, в том числе четверо боевиков "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) и два сотрудника посольства.

Западные СМИ со ссылкой на распространенное террористами заявление сообщили, что ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).