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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Генсек ООН выступает за демилитаризованную зону в районе ЗАЭС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник заявил, что, по его мнению, территория вокруг Запорожской АЭС должна стать демилитаризованной зоной, а украинская сторона должна дать обязательство ее не занимать.

"Соглашение о демилитаризованной зоне должно быть достигнуто", - сказал Гутерриш, выступая на заседании СБ ООН.

Он добавил, что речь в этом случае должна идти об "обязательстве с российской стороны вывести всех военных, вместе с вооружением, с этой территории" и "об обязательстве украинских сил не занимать ее".

"Запорожская АЭС и ее объекты не должны становиться целью или платформой для военных операций", - подчеркнул генсек ООН.

Антониу Гутерриш ЗАЭС
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