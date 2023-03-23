"Росэнергоатом" приветствовал слова об отказе от обсуждения демилитаризованной зоны у ЗАЭС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Заявления МАГАТЭ о снятии с повестки дня темы создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре говорят о мудрости руководства этого института, считает советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Слава богу, что, наконец, вопрос демилитаризации снят с повестки дня. Но снят он МАГАТЭ. Мы верили и продолжаем верить в мудрость руководителя этого института и его участников", - сказал Карчаа "Интерфаксу".

По его мнению, тему демилитаризации навязывали российской стороне с целью ослабления ее позиций, "что неизбежно приводило бы к усилению рисков, связанных с ядерной безопасностью".

При этом Россия никогда не отказывалась и не отказывается от создания зоны безопасности ЗАЭС, добавил он.

"В этой части мы поддерживаем инициативы МАГАТЭ, но без всяких привязок к теме демилитаризации. Для нас тема демилитаризации - нечто непонятное, провокационное и абсолютно не способствующее конструктивному поиску решений, связанных с обеспечением ядерной безопасности", - отметил собеседник агентства.

Карчаа объснил, что тему зоны безопасности связывает с демилитаризацией украинская сторона, официальные лица которой при этом неоднократно заявляли о возможности силового захвата станции.

"Именно на этом основании они игнорировали больше семи месяцев предложения как МАГАТЭ, так и согласованные предложения, выработанные в результате взаимодействия МАГАТЭ с РФ. Они, по сути, поставили на стоп эту тему, стремясь увязать одного с другим", - сказал он.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал на брифинге, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС уже не обсуждается из-за невозможности контроля за ней. Сейчас он призвал следить за тем, чтобы станция не была атакована. Вопрос о создании демилитаризованной зоны у ЗАЭС обсуждался с августа 2022 года, Москва последовательно отвергала такие предложения.

Российские военные контролируют ЗАЭС с 28 февраля 2022 года. Объекты станции переведены в российскую собственность, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").