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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Светлана Тихановская заявила об аресте квартиры в Минске

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская сообщила, что ее квартира в Минске арестована.

"Нашу с Сергеем Тихановским минскую квартиру арестовали", - написала Тихановская в среду в своем телеграм-канале.

Сергей Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты Белоруссии на выборах 2020 года, но не смог этого сделать, поскольку попал следственный изолятор по обвинению в организации незаконного митинга и нарушении правопорядка. Вместо него в выборах президента участвовала его жена Светлана.

Тихановская вскоре после голосования была вынуждена покинуть Белоруссию и уехать в Литву.

В декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима по обвинению в подготовке и организации массовых беспорядков.

Светлана Тихановская
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