Уголовное дело экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской направили в суд

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

"Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Светланы Тихановской, Марии Мороз, Павла Латушко, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского", - говорится в сообщении.

Фигурантам инкриминированы заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной вражды и розни.

Тихановскую также обвиняют в воспрепятствовании работе Центризбиркома, присвоении звания и власти должностного лица, измене государству. В Генпрокуратуре, в частности, отметили, что Тихановская, находясь на территории Литвы, "провозгласила себя победителем прошедших выборов президента Республики Беларусь и единственным национальным лидером, избранным белорусским народом".

"Заявила о создании заведомо неконституционного "Координационного совета" для обеспечения трансфера власти, истинные цели которого - координация протестной деятельности, обеспечение роста протестных настроений и социальной напряженности в обществе в качестве необходимых условий для захвата власти. В президиум (руководящий орган) "Координационного совета" вошли, в том числе Ковалькова, Латушко и Дылевский", - говорится в сообщении.

По уголовному делу проведено специальное производство на основании постановления председателя Следственного комитета Белоруссии.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.

Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан Белоруссии в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.