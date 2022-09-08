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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

Нефть восстанавливается после падения до январских минимумов

Brent подорожала до $88,8 за баррель

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в четверг после резкого снижения накануне, уронившего котировки до минимумов с января на опасениях сокращения мирового спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 в четверг составляет $88,79 за баррель, что на $0,79 (0,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $4,83 (5,2%), до $88 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,74 за баррель, что на $0,8 (0,98%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов рухнула на $4,94 (5,7%), до $81,94 за баррель.

Котировки Brent завершили предыдущую сессию на минимуме с 24 января, WTI – на самой низкой отметке с 11 января, по данным Dow Jones Market Data.

Столь резкое падение было вызвано опасениями дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и данными о сокращении импорта нефти в Китай.

"Мы видим, что делает с ожиданиями спроса на топливо сочетание укрепившегося до 20-летнего максимума доллара, политики "нулевой терпимости" к коронавирусу в Китае, почти гарантированной рецессии в Европе грядущей зимой и растущей вероятности глобальной рецессии", - отметил старший рыночный аналитик DTN Трой Винсент.

Тем временем Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило свой ежемесячный прогноз потребления нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки. Теперь управление ожидает, что глобальный спрос составит 99,53 млн б/с, что на 2,1 млн б/с больше, чем в 2021 году.

Ведомство также незначительно скорректировало прогноз спроса на нефть на 2023 год. По оценке EIA, потребление увеличится до 101,5 млн б/с вместо ожидавшихся месяцем ранее 101,49 млн б/с.

нефть Brent
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