СВР сочла теракт у посольства РФ в Кабуле следствием политики Запада в Афганистане

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Теракт против посольства РФ в Кабуле 5 сентября был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России, распространенном в четверг.

"Согласно поступающей в СВР России информации, теракт против российского посольства в Кабуле был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия нашей страны в этом процессе", - говорится в сообщении пресс-бюро.

В нем отмечается, что "наметившиеся подвижки в нормализации ситуации в ИРА явно не устраивают США и их союзников. Многолетнее присутствие западных стран в Афганистане привело лишь к разрушению экономики, деградации в сфере безопасности и формированию питательной среды для роста экстремизма".

"В условиях глобального противостояния с Россией Запад стремится не допустить укрепления позиций и влияния нашей страны в Афганистане. Закономерным результатом отказа западных государств от скоординированного, системного международного сотрудничества в борьбе с экстремизмом стало усиление террористической активности в ИРА. Участились случаи групповых и одиночных атак", - говорится в сообщении СВР.

"Успех в борьбе с терроризмом невозможен без объединения усилий всех стран. Заигрывание с экстремистами неизбежно ведет к росту угроз международной безопасности и новым терактам", - резюмировали там.

5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие