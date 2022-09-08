В Запорожье сообщили об ударе украинских дронов по мирным гражданам на блокпосту

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Пропускной пункт в Васильевке на подконтрольной РФ части Запорожской области подвергся удару украинских беспилотников, в момент взрывов поблизости находились несколько десятков мирных граждан, сообщил в четверг "Интерфаксу" член совета администрации области Владимир Рогов.

"На этом блокпосту всегда стоит очередь на въезд и выезд. Прилетели два ударных беспилотника с подконтрольной режиму Зеленского территории и нанесли удар в скопление людей. Там порядка 60 человек находились", - сказал Рогов.

Количество пострадавших сейчас уточняется. "С этой территорией сейчас нет связи. Там идет проверка документов и автомобилей. В момент удара стояли несколько автомобилей с людьми", - добавил он.

Васильевка находится вблизи линии соприкосновения, там организован пропускной пункт. По информации властей области, ежедневно через него заезжают 1-1,5 тысячи человек, выезжают - около 250.