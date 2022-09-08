Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

В Запорожье сообщили об ударе украинских дронов по мирным гражданам на блокпосту

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Пропускной пункт в Васильевке на подконтрольной РФ части Запорожской области подвергся удару украинских беспилотников, в момент взрывов поблизости находились несколько десятков мирных граждан, сообщил в четверг "Интерфаксу" член совета администрации области Владимир Рогов.

"На этом блокпосту всегда стоит очередь на въезд и выезд. Прилетели два ударных беспилотника с подконтрольной режиму Зеленского территории и нанесли удар в скопление людей. Там порядка 60 человек находились", - сказал Рогов.

Количество пострадавших сейчас уточняется. "С этой территорией сейчас нет связи. Там идет проверка документов и автомобилей. В момент удара стояли несколько автомобилей с людьми", - добавил он.

Васильевка находится вблизи линии соприкосновения, там организован пропускной пункт. По информации властей области, ежедневно через него заезжают 1-1,5 тысячи человек, выезжают - около 250.

Хроника 24 февраля – 08 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Турции более тысячи человек эвакуировали из-за сильного природного пожара

В Турции более тысячи человек эвакуировали из-за сильного природного пожара

Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября ограничат въезд для россиян

Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября ограничат въезд для россиян

Елизавету II поместили под медицинское наблюдение

Елизавету II поместили под медицинское наблюдение

Премьер Венгрии заявил, что 11 тысяч санкций ЕС не смогли ослабить Россию

Военная операция на Украине

Дрон со взрывчаткой атаковал здание администрации Энергодара

Эстония с 19 сентября закроет въезд россиянам

Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 за неделю сохранила тенденцию к снижению

Заболеваемость COVID-19 за неделю сохранила тенденцию к снижению

Второй подозреваемый в массовом убийстве в Канаде умер вскоре после задержания

Второй подозреваемый в массовом убийстве в Канаде умер вскоре после задержания

Приостановлена работа пятого энергоблока Запорожской АЭС

Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока 2" до января

Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока 2" до января
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });