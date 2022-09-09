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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:17

В Вене заявили, что ЕС продлит санкции против всех лиц из РФ без исключений

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Власти ЕС не намерены пересматривать санкции, введенные в отношении конкретных лиц РФ, ограничения продлят в прежнем виде, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

"Я могу заверить, что ЕС - един в этом вопросе, санкции менять не будут. Санкции также продлят в отношении всех лиц из списков, без изменений. Единая позиция может быть проблематичной (...) Но непосредственно в такой переломный момент необходимо действовать единым фронтом, даже если это трудно", - сказал он в интервью Wiener Zeitung.

При этом он выразил уверенность в эффективности санкций ЕС против РФ.

Также он заявил, что соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией может прекратить действовать уже в этот понедельник. Однако министр выступил против полного запрета на въезд россиян в Евросоюз.

Кроме того, глава МИД Австрии заявил, что на фоне нынешних событий он настроен оптимистично в отношении экономических перспектив Европы.

Ранее на этой неделе Politico сообщило, что Венгрия выступила с инициативой отменить ранее введенные ЕС санкции против российских предпринимателей Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Издание напоминало, что ЕС должен подтвердить санкции в отношении российских физических лиц до 15 сентября, в противном случае они утратят силу. Внутри блока это продление рассматривалось как техническая формальность.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские санкции в отношении России потерпели неудачу.

ЕС Австрия
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