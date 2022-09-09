Решение 4 стран Евросоюза ограничить въезд россиянам сочли нарушением законов ЕС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом направила верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю официальный запрос, в котором указала на нарушение Шенгенского кодекса о границах решением стран Балтии и Польши об установлении запрета на въезд граждан России в эти государства.

"Кодекс недвусмысленно определяет причины, которыми можно обосновать ограничение въезда в страну обладателя шенгенской визы. Подобные решения должны приниматься для каждого случая отдельно, права страны-члена на дополнительные меры кодексом не предусмотрены", - говорится в письме Тоом, распространенном в пятницу ее бюро.

Депутат считает, что инициатива четырех стран создает прецедент нарушения одного из фундаментальных правовых актов ЕС, спрашивая, когда Европейская комиссия пошлет формальный запрос. Отправка такого запроса - первый шаг официального производства о нарушении законов ЕС.

"Эстония - член ЕС, и обязана соблюдать европейское право так же, как Бельгия, Польша или Венгрия, - заявила Тоом. - Так что я буду с нетерпением ждать ответа комиссии. Если в ЕС начнет действовать правило "нельзя, но если очень хочется, то можно", о каком принципе верховенства права мы вообще можем говорить?"

8 сентября премьер-министр Кая Каллас заявила, что Эстония, Латвия, Литва и Польша достигли договоренности с 19 сентября установить ограничение въезда граждан России с шенгенскими туристическими визами.

Шенгенский кодекс о границах (Schengen Border Code) - постановление Европарламента и Европейского Совета, регулирующее правила пересечения внешних границ ЕС. В настоящее время действует редакция 2016 года.