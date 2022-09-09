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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Блинкен обсудил Украину и Иран с коллегами из Франции, Германии и Великобритании

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен провел виртуальную встречу с коллегами из Франции, Германии и Великобритании, с которыми обсудил ситуацию на Украине и Иран.

"Блинкен проинформировал их о своем визите на Украину, в том числе о его переговорах с президентом Зеленским и главой МИД Кулебой, об объявлении дополнительной американской военной помощи Украине и ее соседям на сумму более $2,8 млрд", - говорится в заявлении госдепа, опубликованном в пятницу.

Блинкен, а также глава МИД Франции Катрин Колонна, глава МИД Германии Анналена Бербок и глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отметили важность предоставления дальнейшей гуманитарной и военной помощи Украине, отмечают в госдепартаменте.

Также министры иностранных дел обсудили вызовы, связанные с Ираном, и готовность работать сообща, чтобы справиться с этими вызовами.

Глава госдепа вновь выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.

Блинкен побывал в Киеве с необъявленным визитом в четверг, где встретился с несколькими официальными лицами.

Энтони Блинкен Дмитрий Кулеба
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