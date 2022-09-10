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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Власти Харьковской области пообещали единоразовые выплаты жителям

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Жители подконтрольной РФ части Харьковской области получат по десять тысяч рублей, продолжается эвакуация, сообщил в субботу глава администрации региона Виталий Ганчев.

"Вся необходимая помощь людям оказывается. Мы готовы обеспечить людей теплом, питанием, необходимыми медикаментами, оказывается психологическая помощь. Военно-гражданской администрацией принято решение о выплате единоразовой помощи всем гражданам в размере 10 тысяч рублей", - сказал он на видео, предоставленном "Интерфаксу" пресс-службой администрации региона.

Кроме того, по его словам, принято решение о выплате всей задолженности по заработной плате с мая 2022 года.

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В целом Ганчев назвал напряженной обстановку в области, больше всего - в Купянске, Балаклее и Изюме.

Ранее со ссылкой на администрацию региона сообщалось, что по всей линии соприкосновения в Харьковской области продолжаются бои, в регион входят все новые резервные соединения вооруженных сил. Местные власти рекомендовали семьям с детьми на время покинуть опасные районы, организована эвакуация для желающих.

В настоящее время Харьковская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине. Административным центром этой территории стал Купянск.

Харьковская область
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