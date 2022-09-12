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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Аналитики резко ухудшили прогнозы для прибыли компаний США в III квартале

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики Уолл-стрит резко ухудшили свои прогнозы относительно роста прибыли американских компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, в третьем квартале текущего года на фоне повышения процентных ставок и опасений рецессии в глобальной экономике, пишет The Wall Street Journal.

Согласно консенсус-прогнозу, корпоративные прибыли вырастут в среднем на 3,7% в годовом выражении в июле-сентябре, тогда как в конце второго квартала ожидалось, что рост составит 9,2%. Снижение прогноза стало максимальным со второго квартала 2020 года.

Сами компании также придерживаются пессимистичных настроений. Так, 240 компаний из индекса S&P 500 упомянули рецессию в своих пресс-конференциях по итогам публикации результатов за второй квартал – это рекордное число за всю историю наблюдений, то есть с 2010 года, свидетельствуют данные FactSet.

"Мы наблюдаем крайне неприятное сочетание очень высокой инфляции, замедляющейся экономики и активного ужесточения денежно-кредитной политики центробанков", - отметил управляющий директор Aspiriant Дейв Грещек.

Кроме того, он указал на высокое соотношение капитализации американских компаний к их ожидаемой прибыли. Коэффициент цена-прибыль для индекса S&P 500 сейчас составляет около 17х, что ниже среднего значения за последние пять лет, но выше, чем в конце второго квартала.

"С учетом всего вышесказанного, сейчас есть стойкое ощущение, что это плохое время для увеличения доли рисковых бумаг в своем портфеле", - сказал Грещек.

США
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