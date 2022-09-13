Во Франции к пятнице ожидаются сбои в авиасообщении из-за забастовки диспетчеров

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Французское управление гражданской авиации во вторник предупредило пассажиров о возможных сбоях в расписаниях авиарейсов из-за планируемой на пятницу забастовки авиадиспетчеров, сообщает Bloomberg.

"Несмотря на превентивные меры, ожидаются отмены полетов и значительные задержки рейсов на всей территории Франции. Пассажиры, которые могут отложить поездку, пусть этим воспользуются", - добавили в ведомстве.

Кроме того, управление рекомендовало авиакомпаниям страны наполовину сократить количество рейсов к пятнице.

Распоряжение властей вступило в силу после того, как союз авиадиспетчеров заявил о проведении забастовки 16 сентября.

Этим летом французские авиалинии уже сталкивались с подобной ситуацией, когда им пришлось отменить тысячи рейсов из-за нехватки персонала, которые устраивали забастовки и требовали большей оплаты труда.