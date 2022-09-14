КС Казахстана признал поправки о 7-летнем президентском сроке соответствующими конституции

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Конституционный совет (КС) Казахстана, проверив проект поправок в конституцию, инициированных депутатами, установил, что предложения об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата отвечают логике конституционных новелл, направленных на недопущение монополизации государственной власти.

"Конституционный совет считает, что предложение об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата отвечает логике конституционных новелл, принятых 5 июня текущего года на республиканском референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти", - говорится в заключении КС, опубликованном в среду в газете "Казахстанская правда".

"Предлагаемая редакция пункта 5 статьи 42 конституции, предполагающая ограничение президентского мандата одним сроком, будет применяться на равной основе ко всем лицам, избираемым на пост высшего должностного лица", - говорится в документе.

В этой связи конституционный совет признал проект закона "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан" соответствующим основному закону страны, отмечается в комментарии к решению КС.

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана предложил провести осенью этого года внеочередные президентские выборы, в которых сам тоже намерен участвовать. Токаев также предложил ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью в 7 лет без права переизбрания. Эту инициативу Токаев обещал внести в парламент после осенних президентских выборов.

Группа депутатов мажилиса, в свою очередь, предложила ускорить внесение соответствующих поправок. По их мнению, обновленные нормы целесообразно принять до анонсированных на осень текущего года президентских выборов, так как в ином случае могут возникнуть юридические условия, позволяющие лицу, избранному президентом осенью текущего года по положениям действующей редакции конституции, повторно баллотироваться уже на семилетний срок.

Реализация этих инициатив требует внесения поправок в конституцию, в связи с чем, 12 сентября президент обратился в конституционный совет с просьбой рассмотреть проект поправок на соответствии нормам основного закона страны.

В администрации президента тогда уточнили, что в направленном в КС законопроекте предусмотрено положение о том, что вводимые нормы о семилетнем сроке полномочий президента и возможности быть избранным не более одного раза в последующем не могут быть изменены. Норма об однократности избрания будет применяться к лицам, избранным президентом Казахстана по итогам выборов, проведенных после вступления в силу соответствующей поправки в конституцию.