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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Air France отменит 400 рейсов в пятницу из-за забастовки диспетчеров во Франции

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Французская авиакомпания Air France, принадлежащая Air France-KLM, отменит половину рейсов, запланированных на пятницу, из-за забастовки авиадиспетчеров во Франции.

Как сообщили в компании, 400 из 800 рейсов будут отменены 16 сентября. Таким образом Air France совершит 45% ближне- и среднемагистральных рейсов и примерно 90% дальнемагистральных перелетов, запланированных на этот день.

Ранее во вторник французское управление гражданской авиации попросило авиакомпании сократить вполовину количество рейсов в аэропортах Франции и предупредило пассажиров о возможных сбоях в расписаниях из-за забастовки диспетчеров в пятницу.

В последнее время европейская отрасль гражданской авиации столкнулась с многочисленными проблемами из-за нехватки персонала и забастовок с требованиями повышения оплаты труда на фоне резкого восстановления пассажиропотока после пандемии коронавируса.

Air France Франция
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