ЕС активизирует контакты с министрами энергетики по вопросу потолка цен на газ из РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - ЕС планирует активизировать контакты с министрами энергетики стран-членов для дальнейших обсуждений идеи введения потолка цен на российский газ, заявила в среду член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон.

"Я активизирую контакты с министрами энергетики, с которыми мы встретимся 30 сентября", - заявила Симсон во время пресс-конференции.

Симсон напомнила, что на прошлой неделе в ЕС на министерском уровне обсуждали возможность введения потолка цен на российский газ, и министры энергетики продолжат работать по этому вопросу в будущем.

Во время обсуждения потолка цен 9 сентября министры энергетики стран Евросоюза, как сообщалось, не смогли преодолеть разногласия и найти общий язык на фоне подорожания энергоносителей с приближением холодного сезона, так как ряд стран отказывались менять позицию.