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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Европейские полицейские провели операцию против авиаперевозчиков нелегальных мигрантов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Европейские полицейские на этой неделе провели операцию против преступной группы, занимавшейся контрабандой людей с использованием частных самолетов.

Операцию провели совместно правоохранительные органы Австрии, Бельгии, Германии, Италии, США и Франции, сообщил в среду телеканал RTBF со ссылкой на федеральную полицию Бельгии.

Странами проведения операции были Бельгия, Италия и Франция. В Бельгии конфискованы два самолета. Арестованы пятеро участников преступной группы, двое из которых в Бельгии, по подозрению в торговле людьми, отмывании денег, подделке документов. В ходе обысков были изъяты значительные суммы денег и оборудование для изготовления поддельных документов.

По данным бельгийской полиции, при контрабанде людей использовался один и тот же метод. На частном самолете из Турции вылетали пассажиры, как правило курды, с фальшивыми дипломатическими паспортами. До официального пункта назначения - чаще всего одной из стран Карибского бассейна - они никогда не добирались. Во время посадки в европейском аэропорту мигранты покидали самолет, уничтожали свои фальшивые документы и просили убежища.

RTBF уточняет, что такие посадки не осуществлялись в Бельгии, но преступники обосновали свою базу на бельгийской территории.

За каждого перевезенного нелегала контрабандисты получали до $20 тысяч.

Задержанным членам банды, помимо трафика людей и подделки документов, инкриминируют мошенничество - оплаты фальшивыми чеками и обман авиакомпаний и отелей.

Бельгия Италия Франция США Австрия Германия
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