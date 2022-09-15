Блинкен заявил о готовности США работать с Ереваном и Баку для содействия мирному процессу

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал прекращение боестолкновений между Азербайджаном и Арменией на границе, заявил о приверженности Вашингтона содействию мирному процессу на Южном Кавказе.

"Мы приветствуем прекращение боевых действий между Азербайджаном и Арменией (на границе - ИФ) и будем продолжать работать со сторонами, чтобы закрепить его. Соединенные Штаты, по-прежнему, привержены содействию мирному и процветающему будущему Южного Кавказа", - написал Блинкен в социальной сети.

В минувшую среду Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии, начавшиеся в ночь на 13 сентября боевые действия на востоке и юго-востоке Армении в настоящее время прекращены.