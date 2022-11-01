Uber вновь получила квартальный убыток

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, получила убыток в третьем квартале 2022 года, однако ее выручка увеличилась сильнее ожиданий, прогноз на текущий квартал также оказался лучше оценок аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил $1,2 млрд, или $0,61 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $2,4 млрд, или $1,28 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал квартальный убыток в размере $0,18 на акцию.

Скорректированная EBITDA - ключевой показатель рентабельности операций Uber - составила $516 млн, тогда как годом показатель составлял $8 млн. Эксперты в среднем прогнозировали показатель на уровне $456 млн.

Квартальная выручка Uber поднялась в 1,7 раза - до $8,34 млрд с $4,85 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $8,11 млрд.

Выручка в сфере доставки еды (Uber Eats) выросла на 24% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, до $2,77 млрд, в сегменте такси - в 1,7 раза (на 73%), до $3,82 млрд.

Совокупный объем заказов компании увеличился на 26%, до $29,12 млрд, в том числе заказы Uber Eats выросли на 7% - до $13,7 млрд, сервиса такси - на 38%, также до $13,7 млрд, а заказы логистического подразделения взлетели в 4,4 раза и составили $1,75 млрд.

Число пользователей платформ Uber (активность учетной записи не реже раза в месяц) в минувшем квартале повысилось на 14%, до 124 млн.

Согласно прогнозу компании, в текущем квартале объем заказов составит $30-31 млрд, тогда как аналитики ожидают этот показатель на уровне $29,6 млрд. Скорректированная EBITDA, согласно прогнозу компании, составит $600-630 млн при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне $568 млн.

Акции Uber подскочили на 9% на предварительных торгах во вторник. Капитализация компании с начала года упала на 36,6% и составляет $54,45 млрд.