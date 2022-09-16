Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

Жертвами наводнения на востоке Италии стали восемь человек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - На востоке Италии в местности Марке из-за мощных ливней началось наводнение, жертвами стихии стали пока восемь человек, еще четверо считаются пропавшими без вести, сообщает ANSA.

В ночь на 16 сентября на регион неожиданно обрушился мощный ливень, за 2-3 часа выпало около 400 мм осадков, в нескольких городах затопило улицы, дома и дороги. Одного из погибших обнаружили в затопленном автомобиле. Среди пропавших есть женщина с восьмилетним ребенком.

Спасательные работы продолжаются утром в пятницу. Из затопленных домов людей вывозят на плотах, одного мужчину сняли с дерева. В отдельных населенных пунках нет электричества.

Региональный советник по защите населения Стефано Агуцци заявил ANSA, что такого ливня никто не ждал, к наводнению не готовились, стихия застала людей в том числе в дороге.

Италия Марке
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о взрыве в здании Генпрокуратуры республики

Путин призвал к снятию ЕС ограничений на поставку удобрений из РФ для развивающихся стран

Военная операция на Украине

Представители властей Херсонской области находились в здании администрации во время удара

Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили о ракетном ударе по зданию администрации региона

В Киргизии сообщили о 31 пострадавшем в боях на границе с Таджикистаном

Пашинян сообщил о гибели 135 армянских военных в боях на границе с Азербайджаном

Правительство Германии взяло под свой контроль три НПЗ "Роснефти" в стране

Правительство Германии взяло под свой контроль три НПЗ "Роснефти" в стране

Лауреаты Шнобелевской премии получили по 10 трлн зимбабвийских долларов

Парламент Казахстана единогласно принял поправки о семилетнем сроке президента

Парламент Казахстана единогласно принял поправки о семилетнем сроке президента

Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });