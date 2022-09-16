Жертвами наводнения на востоке Италии стали восемь человек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - На востоке Италии в местности Марке из-за мощных ливней началось наводнение, жертвами стихии стали пока восемь человек, еще четверо считаются пропавшими без вести, сообщает ANSA.

В ночь на 16 сентября на регион неожиданно обрушился мощный ливень, за 2-3 часа выпало около 400 мм осадков, в нескольких городах затопило улицы, дома и дороги. Одного из погибших обнаружили в затопленном автомобиле. Среди пропавших есть женщина с восьмилетним ребенком.

Спасательные работы продолжаются утром в пятницу. Из затопленных домов людей вывозят на плотах, одного мужчину сняли с дерева. В отдельных населенных пунках нет электричества.

Региональный советник по защите населения Стефано Агуцци заявил ANSA, что такого ливня никто не ждал, к наводнению не готовились, стихия застала людей в том числе в дороге.