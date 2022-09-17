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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

Военные РФ сообщили об украинских артобстрелах территории рядом с ЗАЭС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило о двух артиллерийских обстрелах территории рядом с Запорожской АЭС.

"Киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного поселка "Волна" и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Всего выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя Днепропетровской области. Артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнём", - сказал он.

"Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме", - сказал Конашенков.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года контролируется российской армией.

11 сентября был остановлен последний работавший реактор, станция не вырабатывает электроэнергию.

Хроника 24 февраля – 17 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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