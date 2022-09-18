Председатель парламента Азербайджана назвала заявления Пелоси в Армении двойными стандартами

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова подвергла критике спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

"Высказывание спикера Палаты представителей США в Армении отражает далекий от объективности, предвзятый и однобокий подход к произошедшему", - заявила Гафарова, слова которой приводит в воскресенье отдел по связям с общественностью и прессы парламента.

Спикер азербайджанского парламента заявила, что Пелоси "следовало бы понять, что ее высказывания (...) наносят серьезный удар по процессу нормализации отношений Азербайджана и Армении, а также усилиям по установлению длительного мира и стабильности в регионе".

Гафарова добавила, что "за почти тридцать лет, что азербайджанские земли были оккупированы Арменией, мы ни разу не стали свидетелями заявлений подобных Нэнси Пелоси политиков в поддержку норм и принципов международного права, а также территориальной целостности и суверенитета Азербайджана".

Высказывания спикера Палаты представителей Конгресса США "следует расценить лишь как очередное яркое проявление двойных стандартов", полагает спикер азербайджанского парламента.