Министр обороны Армении и Пелоси обсудили сотрудничество США и Армении в сфере обороны

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вопросы сотрудничества Армении и США в сфере обороны обсудили на встрече в Ереване министр обороны Армении Сурен Папикян и спикер палаты представителей США Ненси Пелоси.

"Папикян представил Пелоси ситуацию, сложившуюся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана против Армении. На встрече стороны обсудили ряд вопросов, связанных с сотрудничеством Армении и США в области обороны", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Папикян поблагодарил Пелоси за "скорую реакцию на сложившуюся ситуацию, за визит, а также за адресные оценки в связи с военной агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении".