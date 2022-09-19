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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Министр обороны Армении и Пелоси обсудили сотрудничество США и Армении в сфере обороны

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вопросы сотрудничества Армении и США в сфере обороны обсудили на встрече в Ереване министр обороны Армении Сурен Папикян и спикер палаты представителей США Ненси Пелоси.

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"Папикян представил Пелоси ситуацию, сложившуюся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана против Армении. На встрече стороны обсудили ряд вопросов, связанных с сотрудничеством Армении и США в области обороны", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Папикян поблагодарил Пелоси за "скорую реакцию на сложившуюся ситуацию, за визит, а также за адресные оценки в связи с военной агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении".

Армения Азербайджан
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