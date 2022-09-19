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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Алиев обсудил с Блинкеном процессы на Южном Кавказе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

"В ходе телефонного разговора была отмечена важность продолжения усилий по укреплению режима прекращения огня, обеспечению прочного мира и безопасности в регионе, нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе переговоров над мирным договором (с Арменией - ИФ), открытию транспортных коридоров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Армения Азербайджан
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