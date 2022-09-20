Власти Кипра помогли спасти 300 мигрантов, пытавшихся на лодке доплыть в Италию

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Власти Кипра сообщили во вторник, что помогли спасти в Средиземном море 300 мигрантов, направлявшихся в Италию, пишет Associated Press.

По данным агентства, 18-метровая лодка с мигрантами отплыла из Ливана, однако в понедельник во второй половине дня после того, как появились проблемы с двигателем, капитан подал сигнал бедствия в совместный спасательно-координационный центр Кипра. Лодка тогда находилась в 203 км к западу от кипрского побережья.

Для спасения мигрантов на место происшествия были направлены вертолет, три корабля ВМС и полицейский патрульный катер.

Всех мигрантов доставили на грузовое судно, находившееся поблизости, никто из них не пострадал.