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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Латвия предложит патриарху Кириллу выдать местной православной церкви томос об автокефалии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Латвии уполномочил министра юстиции Яниса Борданса обратиться от имени республики к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой выдать Латвийской православной церкви томос об автокефалии.

Как сообщили во вторник агентству BNS в Минюсте, глава ведомства должен проинформировать предстоятеля Русской православной церкви о принятых в сейме поправках, которые юридически определяют и закрепляют независимый статус ЛПЦ.

Поправками к закону Латвийское государство признало, что ЛПЦ со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями полностью самостоятельна и независима от какой-либо церковной власти за пределами Латвии. Поэтому патриарху Кириллу направляется письмо с предложением воспользоваться имеющимися у него каноническими полномочиями и выдать томос об автокефалии ЛПЦ, чтобы она могла выполнить все требования закона, в том числе действовать как полностью самостоятельная и независимая Церковь в общении с латвийским государством и другими Православными церквами.

Как сообщалось, 8 сентября сейм Латвии по инициативе президента Эгилса Левитса в одностороннем порядке объявил о независимости Латвийской православной церкви Московского патриархата. Предусмотрено, что до 31 октября ЛПЦ должна привести свой устав в соответствие с поправками к закону о статусе Церкви, внеся в него необходимые изменения.

Это решение латвийского парламента вызвало критику Московского патриархата, который обратил внимание на грубое вмешательство светских властей в церковные дела. Как отметил советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов, этим решением власти Латвии "превзошли Средневековье".

Латвия РПЦ
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