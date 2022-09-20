Канцлер Австрии пока не увидел необходимости в новых санкциях против РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил местным СМИ об отсутствии смысла в ужесточении санкций против РФ. Он призвал дождаться результатов действия ранее введенных ограничений.

"Мы приняли решение о многих санкциях. Сейчас нужно посмотреть на то, как они действуют. Пока они не столь эффективны, как мы рассчитывали, и я считаю ошибкой думать о новых санкциях", - сказал Нехаммер во вторник австрийским СМИ.

Канцлер признал, что многие разочарованы отсутствием ожидавшегося эффекта от санкций – прекращения специальной военной операции РФ на Украине. Нехаммер при этом выразил уверенность, что нынешние санкции имеют серьезные последствия для российской экономики.

Перед поездкой на Генассамблею ООН Нехаммер подчеркнул необходимость добиться возобновления диалога между Москвой и Киевом.

Ранее во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС не следует рассматривать вариант с введением новых санкций против России, поскольку это усугубит энергетический кризис в Европе.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 14 сентября в Европарламенте о намерении Брюсселя продолжать санкционное давление на РФ.