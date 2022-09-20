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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

США не ждут прорыва по теме СВПД на Генассамблее ООН

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - США не ждут движения вперед по теме ядерного соглашения с Ираном во время Генассамблеи ООН, заявил во вторник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Я не ожидаю прорыва в Нью-Йорке, потому что это не основная площадка для продвижения вперед по теме СВПД", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.

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Однако, добавил он, на полях Генассамблеи ООН будут возможности для коммуникации по этой теме, в особенности - с европейскими странами.

На прошлой неделе первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что переговоры по восстановлению СВПД зашли в тупик из-за позиции Тегерана по предложениям Вашингтона. При этом, по ее словам, американское руководство продолжит искать пути для прогресса в процессе восстановления соглашения по ядерной сделке, "пока в Вашингтоне считают, что в этом есть смысл".

Ранее в сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ Ирана на предложения ЕС по тексту соглашения является шагом назад в переговорах по СВПД.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 5 сентября констатировал, что позиции участников переговоров по восстановлению СВПД расходятся.

США ООН Иран
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