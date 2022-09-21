Президент Казахстана встретился с генсеком ООН и главой Евросовета

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился на полях Генассамблеи ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем и главой Евросовета Шарлем Мишелем. ОБ этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Токаев обсудил с Гутерришем состояние и перспективы укрепления многостороннего сотрудничества между Казахстаном и ООН.

"Особое внимание было уделено усилиям, направленным на выработку коллективных подходов к решению насущных вызовов современности", - говорится в сообщении.

"Стороны также рассмотрели ход реализации инициативы главы нашего государства по созданию в городе Алматы Хаба ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Генеральный секретарь ООН заявил о поддержке этой важной инициативы", - отметили в пресс-службе казахстанского лидера.

Президент Казахстана высоко оценил лидерство Гутерриша на посту Генсекретаря ООН и заявил о полной поддержке его инициативе о созыве "Саммита будущего" в 2024 году, отмечается в информации. Токаев высказал надежду, что итоги этого важного мероприятия будут способствовать осуществлению Целям устойчивого развития.

Гутерриш также высоко оценил, реализуемые под руководством президента Казахстана масштабные реформы в стране.

"В завершение глава государства пригласил Антониу Гутерриша совершить визит в Казахстан", - говорится в сообщении.

С Мишелем Токаев обсудил развитие политического диалога и расширение торгово-экономического сотрудничества ЕС и Казахстана.

"Стороны рассмотрели перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом, уделив особое внимание развитию политического диалога и расширению торгово-экономического сотрудничества", - добавили в пресс-службе казахстанского президента.

Лидеры с удовлетворением отметили последовательную реализацию договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента Казахстана в Брюссель в ноябре 2021 года.

Глава государства и президент Евросовета договорились поддерживать регулярные контакты.

"В завершение лидер Казахстана пригласил Шарля Мишеля посетить с визитом нашу страну", - отмечается в информации пресс-службы главы Казахстана.