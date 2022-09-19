Президент Казахстана на полях Генассамблеи ООН встретится с руководством Евросоюза

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Планируется, что в понедельник Токаев проведет встречу с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых JPMorgan Chase & Co., Citi, Goldman Sachs, NASDAQ и другие. Наряду с этим глава государства встретится с руководителями транснациональных компаний, включая Boeing, Exxon Mobil, General Electrics, Wabtec, Microsoft, а также представителями экспертных кругов.

"20 сентября лидер Казахстана выступит на Общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Также планируется проведение встреч с Генеральным секретарем ООН, руководством Европейского Союза и главами ряда государств по их просьбе", - отмечается в сообщении.

Кроме того, президент Казахстана примет участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности.